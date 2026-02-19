Житель Нижнего Ломова не смог вернуть конфискованную машину

64-летний житель Нижнего Ломова не смог отстоять свой «УАЗ-Патриот», конфискованный у него за вождение в нетрезвом виде.

В мае 2025 года мужчину привлекли к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Его оштрафовали на 45 000 рублей и лишили прав на 1 год и 8 месяцев.

Тем не менее вечером 13 июля того же года горожанин снова сел за руль, будучи нетрезвым. Когда его остановил патруль, он опять отказался пройти освидетельствование.

В этот раз наказание оказалось строже: 240 часов обязательных работы, лишение прав на 2 года и конфискация автомобиля.

Посчитав наказание слишком суровым, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. В качестве довода они указали, что нижнеломовец продал УАЗ бывшей жене еще в июне 2025 года, а в июле просто проверял машину после ремонта. Экс-супруга, в свою очередь, просила вернуть принадлежащий ей автомобиль.

Однако после изучения документов выяснилось, что приведенные аргументы необоснованны.

«Согласно карточке учета транспортного средства владельцем автомобиля на момент совершения преступления и на дату постановления приговора являлся осужденный. В страховом полисе ОСАГО от 2 июня 2025 г. также указано, что он собственник и страхователь транспортного средства», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Договор купли-продажи автомобиля суд расценил как способ избежать его конфискации и отклонил все апелляции, оставив прежнее решение в силе.