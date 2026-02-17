Аккуратный вор из Ростова-на-Дону обчистил 2 квартиры в Пензе

33-летний житель Ростова-на-Дону получил реальный срок за кражи в Пензе. Мужчина, имеющий не одну судимость, приехал в областной центр с готовым криминальным планом.

Действовал он не один. На соучастника завели самостоятельное дело.

11 сентября 2024 года напарники прибыли в Пензу. Жертвами стали 2 женщины, проживающие на улице Калинина.

«Убедившись, что до обеда хозяйки ушли на работу, мужчины подобрали ключи к их квартирам и проникли внутрь, похитив в первом случае деньги и драгоценности на общую сумму более 200 000 рублей, причинив значительный ущерб потерпевшей, а во втором - более 30 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Соучастники орудовали аккуратно: двери вскрывали подобранными ключами, не царапая и не ломая замки, и после поисков не оставляли беспорядок.

После этого оба уехали из Пензы, поживу продали на рынке в Ростове-на-Дону, а выручку поделили между собой.

Один из задержанных признал вину, раскаялся и возместил потерпевшим ущерб. Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.