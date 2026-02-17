Пензячку подозревают в краже алкоголя на 200 000 рублей

25-летнюю пензячку подозревают в серийных кражах алкоголя. Она прятала бутылки под одежду и выносила из магазинов.

В полицию обратился директор службы безопасности торгового центра в Пензе и сообщил, что неизвестный похитил спиртное. Сумма ущерба составила около 60 000 рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. К краже оказалась причастна молодая жительница областного центра, ранее судимая. Она во всем призналась.

По словам женщины, она сидит без работы и ей нужны деньги. Поэтому горожанка решила похитить спиртное из магазина в торговом центре.

Полиция установила, что злоумышленница причастна к совершению еще 8 аналогичных преступлений в Пензе, общая сумма ущерба составила примерно 200 000 рублей, рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

По факту краж возбудили уголовные дела. Пензячке грозит угодить за решетку на срок до 6 лет.