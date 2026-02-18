В Пензе председателя ТСЖ подозревают в присвоении 44 000 руб.

Криминал

В Пензе председателя ТСЖ подозревают в присвоении 44 000 руб.
В Пензе 48-летнего председателя ТСЖ подозревают в хищении денег жильцов многоэтажки. Мужчина намеренно завышал стоимость выполненных работ.

К такому выводу пришли полицейские, проверив поступившую к ним информацию.

Установлено, что руководитель ТСЖ заключал договоры с индивидуальными предпринимателями и присвоил часть денег за работы трех видов по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Так, пензенец завысил стоимость уборки снега на 15 000 рублей, а мусора - на 9 000 рублей.

Общая сумма похищенного составила 44 000 рублей.

По фактам присвоения денег возбудили уголовные дела. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

