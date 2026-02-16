В Пензе молодая мать связалась с преступниками ради денег

24-летнюю пензячку будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Молодая мать решила быстро обогатиться и стать закладчицей в составе организованной группы.

По версии следствия, в апреле 2025 года женщина, воспитывающая 3-летнего мальчика, приобрела запрещенное вещество, принесла его домой и расфасовала по сверткам, которые затем разместила в тайниках в Октябрьском районе.

В июле пензячка собиралась провернуть такую же операцию, но разложить наркотик по закладкам не успела: полицейские нагрянули к ней в квартиру и изъяли свертки.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Материалы уже направлены на рассмотрение в суд, сообщили в областной прокуратуре.