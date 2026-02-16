Пензячка похитила сбережения брата, находящегося в СИЗО

27-летняя пензячка рискует лишиться свободы за кражу сбережений брата. Она рассчитывала быстро все вернуть, но замысел не удался.

В течение 3 месяцев женщина потратила около 900 тысяч рублей. Зная, что родственник заключен под стражу, и имея в распоряжении пароль от карты, горожанка перевела своему знакомому 650 тысяч в долг под процент.

Остальное, по ее словам, она потратила на обиходные нужды – продукты, одежду, бытовую химию.

Женщина, по ее словам, понимала, что совершает преступление, и предполагала быстро уладить вопрос. Однако должник отказался отдавать ей заем.

«Я понимаю, что поступила плохо. Деньги вернуть даже при желании не получится - хотя бы потому, что брат находится в СИЗО. У нас не особо теплые отношения. По мере возможности, медленными шагами буду возвращать», - сделала вывод пензячка.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.