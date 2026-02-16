В Пензе председатель ТСЖ завысил стоимость уборки снега

В Пензе 48-летний председатель ТСЖ присвоил деньги жильцов при организации уборки снега во дворе.

Мужчина заключил соответствующий договор с индивидуальным предпринимателем, завысив стоимость работ на 15 000 рублей.

Эти деньги он израсходовал на личные нужды.

Один из членов ТСЖ заметил неладное и сообщил в полицию о пропаже средств. Правоохранители установили, что к преступлению причастен председатель, он сознался в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД России. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.