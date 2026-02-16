В Пензе председатель ТСЖ завысил стоимость уборки снега

Криминал

В Пензе председатель ТСЖ завысил стоимость уборки снега
Печать
Telegram

В Пензе 48-летний председатель ТСЖ присвоил деньги жильцов при организации уборки снега во дворе.

Мужчина заключил соответствующий договор с индивидуальным предпринимателем, завысив стоимость работ на 15 000 рублей.

Эти деньги он израсходовал на личные нужды.

Один из членов ТСЖ заметил неладное и сообщил в полицию о пропаже средств. Правоохранители установили, что к преступлению причастен председатель, он сознался в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД России. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
снег тсж полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!