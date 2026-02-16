Дроппершу обязали вернуть кузнечанке сбережения

62-летняя жительница Кузнецка осталась без сбережений. Из-за своей доверчивости она лишилась 430 000 рублей.

Как выяснило следствие, в декабре 2024 года неизвестные убедили женщину перевести деньги на указанный ими банковский счет. Деньги зачислились по реквизитам, принадлежащим 22-летней девушке из Новосибирска.

«Прокурор города в интересах заявительницы обратился в суд с иском о взыскании с владелицы банковского счета неосновательного обогащения» - сообщили в областной прокуратуре.

Требования надзорного органа удовлетворили. С молодой дропперши взыскана вся полученная ею сумма.

«Фактическое исполнение судебного решения и восстановление прав пенсионерки находится на контроле надзорного ведомства», - добавили в прокуратуре.

