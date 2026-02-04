У жителя Мокшанского района нашли свыше 75 кг марихуаны

50-летнего жителя Мокшанского района подозревают в производстве и сбыте наркотика. Для своего бизнеса он использовал территорию садоводческого товарищества.

Мужчина делал тайники и схроны в земле и на заброшенных дачах.

Во время обыска в доме подозреваемого полицейские нашли и изъяли 196 свертков, упакованных в черную изоленту, и еще 200 - из фольги. Внутри была марихуана.

Сотрудники полиции проанализировали гаджеты мужчины и поговорили с ним. Так выяснилось местонахождение тайников, где правоохранители обнаружили 2 большие картонные коробки и 3 пластиковые канистры объемом по 50 л каждая с марихуаной.

Общий вес найденного и изъятого вещества превысил 75 кг.

По словам подозреваемого, он самостоятельно выполнял весь «цикл производства» наркотика: от выращивания до приготовления и оборудования тайников. Часть растительной массы предназначалась для личного употребления, а часть - для сбыта на территории Пензенской и Московской областей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Клиентскую базу бизнесмена обеспечивал теневой онлайн-маркет. Площадка платила мокшанцу вознаграждение, на момент задержания это был единственный источник его дохода.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.