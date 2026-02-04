Убийство таксиста в Москве: появилось видео допроса пензенца

Криминал

Убийство таксиста в Москве: появилось видео допроса пензенца
Печать
Telegram

38-летний пензенец, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве, признал свою причастность к преступлению. Видео с фрагментом допроса, проводимого столичными следователями, опубликовал СКР.

Тело водителя было обнаружено 4 февраля на парковке вблизи Большой Филевской улицы.

Установлено, что таксист привез из Самарской области в столицу двоих пензенцев, 41-летнего и 38-летнего. По данным СКР, в конце января они похитили и убили в Пензе местного жителя, после чего скрылись.

Убийство таксиста в Москве: появилось видео допроса пензенца

По предварительным данным, мужчина согласился доставить пассажиров в Москву за 85 000 рублей, но по прибытии те отказались оплачивать поездку.

По факту убийства таксиста возбуждено уголовное дело, назначен ряд судебных экспертиз.

«Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в СКР.

Как уже сообщалось, 3 февраля подельников обнаружили в Москве, в одном из домов на Рублевском шоссе. Старший из них при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был застрелен, его сообщник схвачен.

Мужчина, погибший при задержании, в 2015 году был осужден за двойное убийство.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
убийство такси беглец
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!