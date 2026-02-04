Убийство таксиста в Москве: появилось видео допроса пензенца

38-летний пензенец, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве, признал свою причастность к преступлению. Видео с фрагментом допроса, проводимого столичными следователями, опубликовал СКР.

Тело водителя было обнаружено 4 февраля на парковке вблизи Большой Филевской улицы.

Установлено, что таксист привез из Самарской области в столицу двоих пензенцев, 41-летнего и 38-летнего. По данным СКР, в конце января они похитили и убили в Пензе местного жителя, после чего скрылись.

По предварительным данным, мужчина согласился доставить пассажиров в Москву за 85 000 рублей, но по прибытии те отказались оплачивать поездку.

По факту убийства таксиста возбуждено уголовное дело, назначен ряд судебных экспертиз.

«Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в СКР.

Как уже сообщалось, 3 февраля подельников обнаружили в Москве, в одном из домов на Рублевском шоссе. Старший из них при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был застрелен, его сообщник схвачен.

Мужчина, погибший при задержании, в 2015 году был осужден за двойное убийство.