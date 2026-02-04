Появились подробности перестрелки в Москве, в которой погиб пензенец

Криминал

Появились подробности перестрелки в Москве, в которой погиб пензенец
СКР обнародовал подробности перестрелки между двумя пензенцами, которых с 29 января разыскивали по подозрению в похищении и убийстве 39-летнего мужчины, и полицией.

Во вторник, 3 февраля, правоохранители прибыли к дому на Рублевском шоссе в Москве, чтобы задержать подозреваемых. Мужчин обнаружили в подъезде.

Один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление, в ответ сотрудники полиции были вынуждены применить оружие. Стрелявший мужчина получил смертельное ранение.

Погибший пензенец в 2015 году был осужден за двойное убийство.

Его сообщника задержали, сейчас решается вопрос о его отправке в Пензенскую область для проведения следствия, сообщили в СКР.

Место происшествия осмотрели криминалисты. В ближайшее время назначат ряд судебных экспертиз.

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и другие эпизоды преступной деятельности пензенцев.

