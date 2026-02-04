Пензенца обвиняют в убийстве женщины с психическим расстройством

Криминал

Пензенца обвиняют в убийстве женщины с психическим расстройством
65-летнего жителя Пензы будут судить за совершенное с особой жестокостью убийство престарелой родственницы с хроническим психическим расстройством.

Это случилось в период с 18 по 19 января 2025 года. Мужчина жил в одном доме со своей 85-летней тетей и ухаживал за ней.

Между родственниками случилась ссора, во время которой пенсионер вышел из себя. Он вооружился тупым твердым предметом (следствие не установило, каким именно) и не менее 56 раз ударил тетю по различным частям тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия пензенец содержался под стражей, сообщили в региональном управлении СКР. Вину он не признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - проинформировали в прокуратуре.

