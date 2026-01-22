В Пензе вынесли приговор двум угонщикам «Лады-Гранты»

30-летнего пензенца и 33-летнюю жительницу Ульяновской области суд признал виновными в угоне автомобиля «Лада-Гранта». Преступление они совершили в октябре 2025 года.

Проходя в нетрезвом состоянии по ул. Рахманинова, пара заметила стоявшую на парковке машину. Женщина потянула ручку водительской двери - оказалось, что та не заперта. Мужчина заглянул в салон, увидел ключи от замка зажигания и решил прокатиться.

Он сел за руль, а через 400 метров поменялся местами с подругой. На проспекте Победы та не справилась с управлением и наехала на бордюр. Угонщики спешно покинули место происшествия, бросив авто там.

Преступление полицейские раскрыли по горячим следам. Как выяснилось, «Гранту» на улице Рахманинова оставила 26-летняя жительница Неверкинского района. Она рассказала, что обнаружила пропажу, когда вернулась. Машину нашли на проспекте Победы.

Подозреваемых установили быстро, в суде они признали свою вину.

«Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, женщине, с учетом наличия в ее действиях опасного рецидива преступлений, - 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в областной прокуратуре.