Пензенец обокрал два магазина, чтобы обновить гардероб

Пензенец обокрал два магазина, чтобы обновить гардероб
Из-за 9 банок кофе и 3 бутылок коньяка 36-летний пензенец может лишиться свободы на 2 года. Легкую поживу он искал в магазинах Первомайского района.

Полицейские задержали мужчину в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Тот признал вину и раскаялся.

Подозреваемый пояснил, что заходил в торговый зал как покупатель. Улучив момент, пока никто не видит, он прятал товар в карманы, а потом проходил мимо касс не расплачиваясь.

Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. Свою Добычу горожанин продавал неизвестным прохожим на улице, а выручку тратил на продукты и одежду.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в областном УМВД России.

