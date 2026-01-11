Городищенца наказали за призывы к насилию над полицейскими

В Городищенском районе осудили 45-летнего местного жителя, который публично призывал к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете материалы, где говорилось о необходимости применения насилия в отношении сотрудников МВД, цель - воспрепятствование их законной деятельности.

Когда личность злоумышленника установили, на городищенца завели уголовное дело. Расследованием занималась ФСБ.

В итоге мужчину приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Кроме того, ему на 2 года запретили размещать в интернете обращения и какие-либо другие материалы, уточнили в региональном УФСБ РФ.