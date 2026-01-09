Пензенец нарушил закон, чтобы навестить бывшую жену

34-летнего пензенца подозревают в угоне ВАЗ-2115 у родственника. Машина была нужна мужчине, чтобы добраться до Городищенского района.

В Пензе в полицию обратился 36-летний горожанин. Он рассказал, что оставил автомобиль на парковке рядом с домом, а утром обнаружил его пропажу.

Полицейские начали розыск, установили, в каком направлении двигался угонщик, и нашли «пятнадцатую» стоящей у дома в Городищенском районе. Вскоре они задержали и подозреваемого. Им оказался родственник владельца машины.

Похититель во всем признался. По словам мужчины, он угнал ВАЗ, желая навестить бывшую супругу.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.