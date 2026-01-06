44-летний житель Пензенской области перевел террористам 100 000 рублей

Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего жителя Пензенской области, переводившего деньги террористической организации.
«Злоумышленник, располагая информацией о признании деструктивного движения на территории России террористической организацией, поддерживал посредством сети Интернет контакты
с ее участниками за рубежом, в том числе на территории Украины.
Кроме того, осуществил 19 переводов на финансовые реквизиты данной организации на общую сумму более 100 000 рублей», - сообщили в областном управлении ФСБ.
Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности пензенца.