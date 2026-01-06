Житель Пензы потерял 4,2 млн рублей при покупке китайского автомобиля

Криминал

Житель Пензы потерял 4,2 млн рублей при покупке китайского автомобиля
43-летний пензенец потерял крупную сумму, оформив заказ на автомобиль из Китая, сообщили в областном УМВД России.

Мужчина нашел в интернете сайт, где предлагались услуги по доставке машин из Китая. Он оставил заявку, и с ним связался в мессенджере представитель компании.

Собеседник уточнил: стоимость автомобиля составит 3 200 000 рублей, а доставка (с учетом таможенных сборов) - еще 1 000 000.

«Для оформления заказа пензенца попросили перевести всю сумму сразу. Доверившись незнакомцам, мужчина перечислил 4 200 000 рублей. Однако спустя 2 месяца автомобиль так и не был доставлен», рассказали в УМВД.

Пензенец обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

