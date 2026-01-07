Пензячка призывала в Сети к насилию над военными

Пензячка призывала в Сети к насилию над военными
34-летнюю жительницу Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму.

Сотрудники регионального УФСБ обнаружили, что женщина разместила в Сети посты, где призывала к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ.

Правоохранители пресекли деятельность пензячки. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, документируются другие эпизоды противоправной деятельности женщины, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее стало известно о задержании 44-летнего жителя области, который переводил деньги украинской организации.

