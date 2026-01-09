18-летняя кузнечанка потеряла более 800 тыс. рублей, заказав часы

18-летняя жительница Кузнецка потеряла значительную сумму из-за покупки часов в интернете.

Девушка оформила доставку, после этого с ней связался незнакомец. Он сообщил, что для отправки товара в пункт выдачи необходимо назвать код, пришедший в СМС.

Кузнечанка не подозревала, что общается с мошенником, и последовала указаниям.

Затем ей позвонил другой неизвестный. Он представился сотрудником силового ведомства и напугал девушку известием, что она разговаривала со злоумышленником и теперь деньги с ее банковских счетов перечисляют экстремистской организации.

Чтобы спасти средства, кузнечанка перевела на указанный собеседником счет 850 000 рублей. После этого «сотрудник силового ведомства» прекратил отвечать, а девушка поняла, что попала в сети мошенников.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.