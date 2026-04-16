Пензенцу, обокравшему погибшего участника СВО, вынесли приговор

Октябрьский районный суд вынес приговор 26-летнему пензенцу, обокравшему погибшего участника СВО из Московской области.

Мужчина не позднее ноября 2025 года в столице вступил в сговор с неустановленными лицами. Имея на руках карту бойца и пин-код к ней, они предложили легкий заработок: требовалось оплачивать товары и снимать наличные. За выполнение этой роли можно было забрать свой процент от украденных денег.

Пензенец согласился. В итоге с карты исчезли более 1,4 млн рублей. Мужчина передал сообщникам 2 приобретенных дорогостоящих телефона и около 1 млн, уточнили в областной прокуратуре.

В правоохранительные органы обратилась сестра жертвы: она разыскивала брата, так как внезапно утратила с ним связь. От полицейских москвичка узнала о смерти родственника, который осенью 2025 года подписал контракт с Вооруженными Силами РФ и убыл в зону проведения СВО.

После этого заявительница выяснила, что у ее брата была карта, на которую поступала зарплата от Минобороны РФ (всего - более 2 млн рублей), и ею активно начали пользоваться, когда мужчина погиб.

Пензенец признал вину, заявил о раскаянии в содеянном и частично возместил причиненный ущерб. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в Октябрьском районном суде.