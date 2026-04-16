Жительница Каменки убила мужа и попросила помощи у экс-супруга

В четверг, 16 апреля, в Каменке 38-летнюю женщину признали виновной в убийстве, а 67-летнего мужчину - в укрывательстве преступления.

В ночь с 9 на 10 октября прошлого года горожанка, будучи пьяной, поругалась с мужем, который дошел до рукоприкладства. Не стерпев, женщина ударила его ножом по шее. От полученной травмы, осложнившейся развитием острой кровопотери, супруг скончался на месте.

11-го числа злоумышленница пришла к своему бывшему мужу и попросила его помочь вынести труп из квартиры. Тот согласился. Следующей ночью они завернули тело в одеяло и отнесли на участок около заброшенного здания.

Утром погибший был обнаружен.

В итоге жительницу Каменки приговорили к 7 годам колонии общего режима, ее бывшего мужа - к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком на год.

В пользу родителей и сестры убитого с женщины взыскали по 1 000 000 рублей (каждому), сообщили в Каменском городском суде.