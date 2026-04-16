В Пензе дорожного мастера оштрафовали за мошенничество

Дорожного мастера эксплуатационного участка Пензенской дистанции пути признали виновным в мошенничестве при начислении зарплаты сотруднику.

В 2025 году мужчина внес подложные сведения в табель учета рабочего времени своего подчиненного. Из-за этого последнему начислили допвыплату - якобы за то, что трудился в выходные, чего на самом деле не было.

Эти деньги мастер участка забрал себе, заявив, что направит их на нужды организации, но в реальности потратил на удовлетворение собственных потребностей.

Когда афера раскрылась, суд назначил мошеннику наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее в Каменке вынесли приговор сотруднику ОАО «РЖД», который похищал премии у подчиненных ему монтеров пути.