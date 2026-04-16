В Пензе гостья обокрала инвалида - ветерана СВО

В Пензе осудили 30-летнюю женщину, которая украла деньги у ветерана специальной военной операции.

Ночью 11 февраля этого года злоумышленница выпивала с мужчиной в его квартире и увидела, что он хранит купюры в паспорте.

Когда хозяин уснул, гостья достала паспорт из кармана его джинсов и забрала 40 000 рублей, которыми потом распорядилась по своему усмотрению.

Обнаружив пропажу, пензенец обратился в правоохранительные органы.

Мужчина пояснил, что ущерб является для него значительным, поскольку он, будучи инвалидом из-за ранения, не может полноценно работать, а сумма похищенных средств практически полностью соответствует размеру получаемой им пенсии.

Женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности, признала вину и раскаялась в содеянном.

Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Также с нее взыскали 40 000 рублей в счет возмещения ущерба, сообщили в Октябрьском районном суде.