Липчанин, выхвативший у пензячки 10 млн, надеялся на оправдание

Вступил в силу приговор 36-летнему липчанину, который ограбил 70-летнюю пенсионерку в Пензе.

25 июня прошлого года женщина попалась на удочку мошенников. Ей позвонил человек, представившийся работником банка. Он убедил жертву, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, и предложил способ спасти их: снять все и в сопровождении сотрудника банка положить на счет в другом отделении.

Пензячка согласилась и после снятия 10 000 000 рублей явилась к назначенному месту, где ее должен был встретить инкассатор.

В это время к пенсионерке подошел липчанин. Он представился сотрудником полиции, спросил, что находится в пакете, и потребовал предъявить паспорт, а потом резко вырвал пакет и убежал.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре злоумышленника задержали. Как выяснилось, он по указанию своего куратора специально приехал в Пензу из Москвы для совершения преступления. Свою вину мужчина не признал, заявив, что никого не грабил.

Первомайский районный суд приговорил липчанина к 7 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей 10 000 000 рублей.

«В целях исполнения решения обращено взыскание на принадлежащий осужденному автомобиль Daewoo Nexia и денежные средства в размере 600 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Не согласившись с приговором, липчанин и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых попросили об оправдании. Однако их оставили без удовлетворения, пояснили в Пензенском областном суде.

