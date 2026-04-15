Пензенец пошел на преступление, ссылаясь на связи в ФСБ

В Пензенской области 41-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве: он делал вид, что за деньги может повлиять на принятие решений правоохранительными органами, хотя такой возможностью не располагал.

Мужчина убедил мигранта, что за 1 миллион рублей благодаря связям в региональном УФСБ РФ добьется отмены решения областного УМВД РФ о его депортации из России.

При передаче денег злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - уточнили в УФСБ России по Пензенской области.