В Пензенском районе работникам организации полгода не дают денег

Криминал

Печать
Max

В Пензенском районе сотрудники организации, занимающейся проведением экспертных исследований, остались без денег: им несколько месяцев не перечисляли зарплату. Чтобы добиться справедливости, люди обратились в прокуратуру и следственный комитет.

Работники не видели денег с октября 2025 года по март 2026-го, сообщили в надзорном органе.

Общая задолженность перед ними составила более 1,1 млн рублей, уточнили в областном управлении СКР.

По факту полной невыплаты зарплаты больше 2 месяцев возбудили уголовное дело. В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности.

Ранее стало известно, что в Пензенском районе работнику строительной организации выплатили долг по зарплате в 80 000 рублей только после обращения в прокуратуру.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зарплата прокуратура скр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!