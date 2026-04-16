В Пензенском районе работникам организации полгода не дают денег

В Пензенском районе сотрудники организации, занимающейся проведением экспертных исследований, остались без денег: им несколько месяцев не перечисляли зарплату. Чтобы добиться справедливости, люди обратились в прокуратуру и следственный комитет.

Работники не видели денег с октября 2025 года по март 2026-го, сообщили в надзорном органе.

Общая задолженность перед ними составила более 1,1 млн рублей, уточнили в областном управлении СКР.

По факту полной невыплаты зарплаты больше 2 месяцев возбудили уголовное дело. В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности.

Ранее стало известно, что в Пензенском районе работнику строительной организации выплатили долг по зарплате в 80 000 рублей только после обращения в прокуратуру.