Пензенец в уборной угостил знакомых наркотиком и попался

В Пензе полицейские и росгвардейцы задержали в баре двух мужчин 28 и 44 лет и двух женщин 32 и 42 лет. Они употребляли наркотик в уборной.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили два гриппер-пакета с порошком белого цвета внутри и сверток из денежной купюры, в котором также был белый порошок.

Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой около 2 г, что является значительным размером.

«44-летний подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что приобрел наркотик в интернет-магазине, забрал его из схрона на территории Пензы и планировал лично употребить», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В день преступления пензенец со знакомыми зашел в уборную в баре и угостил их запрещенным веществом.

В отношении покупателя наркотика возбудили 3 уголовных дела. Его знакомых привлекли к административной ответственности.

«На время расследования задержанному сбытчику наркотических средств была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавили в полиции.