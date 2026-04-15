Молодого бековчанина обвинили в смерти велосипедистки

24-летнего жителя поселка Беково обвинили в ДТП, в котором погибла 52-летняя велосипедистка.

Трагедия произошла утром 6 октября прошлого года. Молодой человек был за рулем чужого автомобиля. Проезжая по улице Элеваторной, он увидел женщину на велосипеде. Та пересекала проезжую часть.

Водитель не снизил скорость, совершил опасный маневр объезда и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с велосипедисткой.

Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

После ДТП бековчанин отказался выполнить требования сотрудников ГАИ о прохождении медицинского освидетельствования.

Он полностью признал свою вину. По словам молодого человека, в ночь перед происшествием он употреблял алкоголь и после решил развезти знакомых по домам, посчитав, что так будет безопаснее.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.