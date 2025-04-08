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Криминал

Юная пензячка перевела аферисту сотни тысяч со счета матери

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43-летняя жительница Пензы лишилась накоплений после того, как ее 17-летняя дочь поговорила с неизвестным собеседником.

«Мужчина сообщил девушке, что по банковскому счету ее матери происходят подозрительные операции. Для предотвращения мошеннических действий необходимо все сбережения перевести на «безопасный счет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В итоге несовершеннолетняя пензячка перечислила аферисту 330 000 рублей со счета матери.

Женщина обратилась в полицию, правоохранители устанавливают злоумышленника. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда дети и подростки переводят мошенникам деньги со счетов родителей. Так, 9-летняя жительница Заречного увидела объявление некой «Юлии», где обещали подарить валюту в интернет-игре первому, кто напишет. Общение закончилось тем, что девочка через мобильное приложение перевела с банковской карты своего отца более 18 000 рублей.

Аналогичная история произошла в Пензенском районе. Неизвестный под ником «Юля» пообещал 9-летней девочке бонусы в игре и убедил сфотографировать банковские карты родителей. В итоге семья лишилась 353 000 рублей.

Еще одной жертвой афериста стала несовершеннолетняя жительница Пензы. Девочке позвонил незнакомец и заявил, что на банковском счете ее матери находятся его деньги. Он пригрозил, что если он не получит свои средства, то подаст заявление в полицию. Дочь, имея доступ к мобильному устройству матери, перечислила с ее банковской карты 250 000 рублей.

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Источник — фото pxhere.com
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