Сердобчане потеряли 1 000 000 рублей в надежде помочь бойцу СВО

Сердобчане потеряли 1 000 000 рублей в надежде помочь бойцу СВО
45-летняя сердобчанка поверила мошеннику, который обещал помочь ее мужу в зоне СВО, и вместе с родителями супруга отдала ему 1 000 000 рублей.

Женщина познакомилась с аферистом в мессенджере. Он предложил организовать перевод ее супруга, который находился в зоне проведения спецоперации, на место службы с более приемлемыми для него условиями. За свои услуги мужчина попросил 1 000 000 рублей.

Собеседники договорилась о личной встрече в Сердобске, и жертва обмана перевела на счет новому знакомому 50 000 рублей в качестве предоплаты.

Мужчина действительно приехал в Сердобск и встретился с женщиной в ее доме, где также присутствовали родители ее мужа. Они и передали мошеннику 850 000 рублей.

После этого аферист уехал в Астраханскую область. Сердобчанка позднее перевела ему на счет оставшиеся 100 000 рублей.

«Женщина периодически связывалась с подозреваемым, интересуясь ходом решения вопроса. Он убеждал ее, что все скоро разрешится, но никаких изменений не происходило. Спустя два месяца, осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Мошенника нашли и задержали. Им оказался 59-летний житель Астраханской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Он признал вину.

Возбуждено уголовное дело.

