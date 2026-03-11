В Пензе молодой грабитель потерял паспорт на месте преступления

Криминал

В Пензе молодой грабитель потерял паспорт на месте преступления
В Пензе осудили молодого грабителя из Нижнеломовского района, который потерял паспорт на месте преступления.

Вечером 11 октября 2024 года пьяный 20-летний парень напал на мужчину у подъезда дома на улице Кулакова в областном центре.

Нижнеломовец спросил у незнакомца, который час, а когда тот достал из кармана пальто телефон, чтобы посмотреть, ударил его кулаком по лицу, выхватил мобильный стоимостью 3 489 рублей и убежал.

«При этом злоумышленник обронил свой паспорт, благодаря чему его личность была оперативно установлена», - уточнили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Грабителя задержали на следующий же день, когда он приехал к бабушке в одно из сел Нижнеломовского района.

В патрульной машине молодой человек, недовольный происходившим, ударил полицейского кулаком в левый глаз, из-за чего у того образовался кровоподтек.

Впоследствии нижнеломовец полностью признал вину, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшим имущественный ущерб и моральный вред.

Районный суд приговорил его к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла решение законным и обоснованным.

