Пензенец со скуки угнал машину сестры и отправился в колонию

33-летний пензенец оказался на скамье подсудимых после того, как со скуки угнал машину своей сестры.

27 июня 2025 он, будучи нетрезвым, навестил родственницу, живущую в 3-м Орловском проезде. В гостях он выпил еще и захотел послушать музыку в «Ладе-Калине», припаркованном недалеко от дома женщины.

Взяв без разрешения ключи от машины, не имеющий прав горожанин сел за руль и доехал до улицы Ферганской. Там он добавил алкоголя и заснул прямо на водительском сиденье.

Утром мужчина вернулся домой и узнал, что сестра написала заявление в полицию об угоне. Впоследствии на допросе он признал вину и пояснил: решил покататься, потому что заскучал.

Первомайский районный суд назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Посчитав меру слишком строгой, защитник пензенца подал апелляцию, прося заменить место отбывания срока на колонию-поселение.

Жалобу оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения, сообщили в областной прокуратуре.