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Криминал

Юная пензячка лишила семью средств в надежде получить бонусы в игре

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33-летняя жительница одного из сел Пензенского района обратилась в полицию после того, как ее семья лишилась накоплений.

Как выяснилось, 9-летней дочери сельчанки в онлайн-игре поступило предложение бесплатно увеличить количество игровой валюты. Обрадованная девочка указала свой номер телефона.

«С ней в мессенджере связалось неизвестное лицо под ником «Юля». Следуя его инструкциям, дочь потерпевшей сфотографировала банковские карты родителей. Через некоторое время с их банковских счетов списалось 353 тысячи рублей посредством оплаты зарубежных сервисов и подписок», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Источник — фото pxhere.com
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