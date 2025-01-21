Юная пензячка лишила семью средств в надежде получить бонусы в игре

21.01.2025 | 08:33

33-летняя жительница одного из сел Пензенского района обратилась в полицию после того, как ее семья лишилась накоплений.

Как выяснилось, 9-летней дочери сельчанки в онлайн-игре поступило предложение бесплатно увеличить количество игровой валюты. Обрадованная девочка указала свой номер телефона.

«С ней в мессенджере связалось неизвестное лицо под ником «Юля». Следуя его инструкциям, дочь потерпевшей сфотографировала банковские карты родителей. Через некоторое время с их банковских счетов списалось 353 тысячи рублей посредством оплаты зарубежных сервисов и подписок», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.