В п. Земетчино предпринимателя будут судить за смерть работника

В Земетчинском районе завершилось расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

25 сентября 2025 года 58-летний водитель на предприятии в поселке Земетчино выгружал зерно из прицепа автомашины, принадлежащей работодателю, и упал с перекладины.

От полученных травм он через несколько дней скончался в больнице.

«Установлено, что работы проводились в условиях необеспечения потерпевшего средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, непроведения оценок профессионального риска на рабочем месте водителя грузового автомобиля», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Предприниматель свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

