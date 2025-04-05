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Криминал

Сельчанин купил водительские права из-за нехватки времени

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51-летний житель Сердобского района оказался на скамье подсудимых за использование поддельного водительского удостоверения.

В марте 2024 года мужчине потребовались права, чтобы ездить на работу в Сердобск. Однако учиться в автошколе и сдавать экзамены у него не было времени, и он решил купить документ.

«За 76 тыс. рублей у неустановленного лица мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортными средствами категории В, В1, М», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В декабре в селе Рощино Сердобского района мужчину остановил инспектор ГАИ. Водитель предъявил права, однако у полицейского возникли сомнения в подлинности документа.

В итоге обман раскрылся. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Это не первый случай, когда жители области ездят по фальшивым правам. Аналогичный случай произошел в Пензенском районе: мужчина купил водительское удостоверение через интернет, потому что не смог сдать экзамен в ГАИ.

А житель Заречного приобрел фальшивый документ, когда настоящий ему пришлось сдать из-за пьяного вождения. Сев за руль, он вновь нарушил правила, и тогда выяснилось, что удостоверение поддельное.

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