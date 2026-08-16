Молодая уфимка обокрала магазины в Пензе после ссоры с парнем

Криминал

Молодая уфимка обокрала магазины в Пензе после ссоры с парнем
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19-летнюю жительницу Уфы задержали в Пензе по подозрению в совершении серии краж из магазинов бытовой техники.

Девушка признала вину и пояснила, что уехала из родного города после того, как поссорилась с молодым человеком. На момент прибытия в Пензу деньги у нее почти закончились.

Уфимка нашла выход из проблемы: нужно что-нибудь украсть и быстро покинуть пределы области - тогда ее не смогут найти.

«После этого подозреваемая заходила в магазины электроники, брала товары со стеллажей и проходила мимо кассовых зон, не заплатив. Всего таким образом злоумышленница похитила различную технику на общую сумму более 60 000 рублей», - сообщили в региональном УМВД.

Поживу она увезла в Уфу и продала первым попавшимся покупателям, а выручку потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, девушка взята под стражу.

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