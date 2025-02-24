Зареченцу, купившему фальшивые права, ограничили свободу

24.02.2025 | 19:37

В Лунинском районе вынесли приговор жителю Заречного. Его обвинили в покупке и использовании фальшивого водительского удостоверения.

Настоящий документ зареченцу пришлось сдать в ГИБДД, когда его поймали на пьяном вождении. За это мужчину наказали штрафом в 30 000 рублей. Также его лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

Однако автомобилист не сумел дождаться срока окончания наказания и через интернет заказал себе поддельные права.

6 октября 2024 года он сел за руль Toyota Camry. На перекрестке в поселке Лунино водитель не пропустил транспорт, у которого было преимущество проезда, и нарушил таким образом правила. Это заметил инспектор ДПС и остановил иномарку.

Правоохранитель потребовал у мужчины водительское удостоверение. Так раскрылось, что документ поддельный.

Свою вину зареченец признал и попросил наказать его судебным штрафом. Однако его приговорили к 4 месяцам ограничения свободы.

«Осужденный не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционную инстанцию Пензенского областного суда», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

Жалобу мужчины оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.