Зареченцу, купившему фальшивые права, ограничили свободу

В Лунинском районе вынесли приговор жителю Заречного. Его обвинили в покупке и использовании фальшивого водительского удостоверения.
Настоящий документ зареченцу пришлось сдать в ГИБДД, когда его поймали на пьяном вождении. За это мужчину наказали штрафом в 30 000 рублей. Также его лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.
Однако автомобилист не сумел дождаться срока окончания наказания и через интернет заказал себе поддельные права.
6 октября 2024 года он сел за руль Toyota Camry. На перекрестке в поселке Лунино водитель не пропустил транспорт, у которого было преимущество проезда, и нарушил таким образом правила. Это заметил инспектор ДПС и остановил иномарку.
Правоохранитель потребовал у мужчины водительское удостоверение. Так раскрылось, что документ поддельный.
Свою вину зареченец признал и попросил наказать его судебным штрафом. Однако его приговорили к 4 месяцам ограничения свободы.
«Осужденный не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционную инстанцию Пензенского областного суда», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.
Жалобу мужчины оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.
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