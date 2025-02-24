Пензенец не смог сдать на права и пошел на преступление

24.02.2025 | 17:33

42-летнего жителя Пензенского района будут судить за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина заказал права в интернете за 37 000 рублей, предварительно выслав свое фото. Спустя месяц готовое удостоверение с категориями В, В1, М лежало в его почтовом ящике.

Однако сельчанин недолго пользовался фальшивкой. Уже в декабре его ВАЗ-2109 в Бессоновке остановил инспектор ДПС. Водитель предъявил ему «права», но специалист усомнился в их подлинности и забрал на проверку.

«Злоумышленник вину признал, пояснил, что в 2007 году учился в автошколе, но соответствующий экзамен в ГИБДД сдать не смог и больше не пытался получить водительское удостоверение в установленном законом порядке», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело уже направлено в суд.