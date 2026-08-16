В Каменском районе дочь ударила мать из-за пульта от телевизора

Криминал

В Каменском районе дочь ударила мать из-за пульта от телевизора
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29-летняя жительница Каменского района, уже имевшая неприятности с законом, снова стала фигуранткой уголовного дела из-за рукоприкладства. Заявление на нее подала 55-летняя мать.

Женщину задержали, она признала вину. Как выяснилось, в день совершения преступления родственницы были дома вместе с ребенком младшей из них. Бабушка захотела посмотреть телевизор, но внук уже включил передачу для себя.

«Заявительница попыталась забрать у него пульт и сделала ему небольшое замечание. Это вызвало недовольство у подозреваемой, которая в ответ ударила свою мать рукой по лицу», - сообщили в региональном УМВД.

Жертва нападения обратилась в полицию.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

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