В Каменке суд расторг брак, заключенный из жалости

29.02.2024 | 13:32

Каменский городской суд расторг брак местного жителя с уроженкой Таджикистана. Они заключили союз не по любви, а из расчета и жалости.

Пара расписалась в июле 2022 года. Женщина хотела в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в России и попросила местного жителя помочь - фиктивно на ней жениться.

Мужчине стало жалко иностранку, и он подал документы в ЗАГС. Со штампом в паспорте супруга смогла зарегистрироваться в Каменке.

Однако афера не осталась незамеченной. Парой заинтересовалась прокуратура и подала иск в суд. Доказательств обмана было достаточно.

«Проживают они отдельно, совместное хозяйство не ведут. Кроме того, ответчики признали, что их брак является фиктивным», - сообщили в Каменском городском суде.

Требования прокуратуры удовлетворили.