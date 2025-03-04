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Криминал

Убийце брата из Лопатинского района не смягчили приговор

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68-летний житель села Китунькино Лопатинского района не смог добиться смягчения приговора за убийство 65-летнего двоюродного брата. Он 11 раз ударил родственника ножом.

Расправа произошла в ночь на 27 июля 2024 года в доме старшего из мужчин. Браться выпивали, а затем поссорились и начали бороться на руках, сидя за столом.

Младший оказался сильнее, но, победив, не поспешил отпустить соперника. Оба упали на пол и стали драться.

По словам хозяина дома, в процессе он почувствовал резкую боль в боку и подумал, что его ранили ножом. Тогда мужчина дотянулся до складного ножа на кровати и начал хаотично бить им гостя, пока тот не затих.

«Не обнаружив на своем теле ран, он сообщил о произошедшем соседке и лег спать. Потерпевший скончался на месте от колото-резаных ранений», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Пенсионера приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Он не согласился с вердиктом и настаивал, что совершил убийство, превысив пределы самообороны, однако доказательств этому не было.

Также в пользу супруги погибшего взыскано 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Пензенском областном суде.

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Источник — фото регионального СУ СКР
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