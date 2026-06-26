Пензенца, сделавшего криптовалютный перевод, обвинили в госизмене

Криминал

Пензенца, сделавшего криптовалютный перевод, обвинили в госизмене
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40-летнего жителя Пензенской области обвинили в государственной измене. По версии следствия, мужчина придерживался антироссийских взглядов.

Он был против проведения СВО и поддержал противника, переведя криптовалюту на банковский счет, который украинская организация использовала для финансовой помощи ВСУ.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступных действий мужчины, сообщили в областном УФСБ России.

Ранее 46-летнего пензенца признали виновным в государственной измене, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина вел переписку в социальной сети с представителем иностранного государства и передал тому сведения о промышленных предприятиях в регионе. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

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