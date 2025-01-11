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Криминал

В Пензенской области вынесен приговор пенсионеру-братоубийце

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Житель Лопатинского района предстал перед судом по обвинению в убийстве. Преступление произошло в ночь на 27 июля 2024 года в селе Китунькино.

К 68-летнему сельчанину пришел в гости 65-летний двоюродный брат, родственники устроили застолье. Однако дружеские посиделки перешли в конфликт со взаимными оскорблениями, а затем и в драку.

Хозяин избил гостя кулаками, а затем схватил нож и 5 раз вонзил его в грудь и спину брата. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений, а убийца перенес его тело в другую комнату и лег спать.

Утром он увидел, что родственник мертв, и побежал к соседке. Та вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Братоубийцу задержали и поместили под стражу, где он содержался до суда.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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