Никольчанку, забывшую о долге перед детьми, лишили свободы

36-летняя жительница Никольска оказалась на скамье подсудимых по обвинению в неуплате алиментов.

У женщины дочь 2015 года рождения и сын 2020 года рождения. Никольчанка забыла о своей обязанности содержать их, не оказывала детям материальную помощь, не трудоустраивалась официально. Женщину привлекали к административной ответственности.

Общий долг по алиментам превысил 400 000 рублей.

Никольчанка долго скрывалась от суда, ее объявляли в розыск.

«Гражданке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в Никольском районном суде.

Пока приговор не вступил в законную силу.