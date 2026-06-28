Пензенец решил поправить материальное положение и украл духи

40-летний пензенец ограбил магазин косметики, чтобы разжиться деньгами. В полицию обратилась 23-летняя сотрудница торговой точки.

Она заметила, как мужчина похитил товар с прилавка магазина, и уже на кассе попросила все вернуть. Злоумышленник отдал лишь часть поживы, остальное унес. Общий ущерб составил около 8 000 рублей.

Полицейские установили личность грабителя по записям с камер видеонаблюдения и задержали.

Горожанин не стал отпираться и рассказал, что испытывал нужду в деньгах, поэтому пошел на преступление. Взятые со стеллажа 3 флакона духов и 3 баллончика с дезодорантами он спрятал в карманы, думая, что никто не видит.

То, что удалось унести после инцидента на кассе, горожанин продал неизвестным на рынке, вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, уточнили в областном УМВД.