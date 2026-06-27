В Пензенской области снизилось число наркопреступлений

Криминал

В Пензенской области снизилось число наркопреступлений
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В Пензенской области зафиксировали снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, на 22%: с 511 (за 5 месяцев 2025-го) до 400.

66% (265) наркопреступлений совершили в Пензе, 34% (135) - в районах региона, сообщили в областной прокуратуре.

На долю тяжких и особо тяжких нарушений закона, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пришлось 75% от общего числа деяний в этой сфере. Это на 22% меньше, чем в январе - мае 2025-го (380 против 298).

«За 5 месяцев текущего года из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 145 675 г наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (за 5 месяцев 2025 г. - 168 637 г, -14%)», - отметили в надзорном ведомстве.

Общая раскрываемость наркопреступлений составила 67% (64% - за 5 месяцев прошлого года).

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