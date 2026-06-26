Кузнечанина отправили в колонию строгого режима за убийство мужчины

57-летнему жителю Кузнецка вынесли приговор за убийство. Преступление было совершено 13 декабря 2025 года.

Кузнечанин распивал спиртное в компании сожительницы и ее знакомых и поссорился с 37-летнем гостем. Перепалка завершилась тем, что старший из мужчин схватил нож и 2 раза ударил в грудь своего оппонента. От полученных ран тот скончался на месте.

Во время следствия и суда кузнечанин содержался под стражей. Он признал свою вину.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Кузнечанину назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.