Жителя Лопатинского района обвинили в смерти двоюродного брата

06.08.2024 | 12:09

В Лопатинском районе 68-летнего местного жителя подозревают в убийстве. Преступление совершено в селе Китунькино, злоумышленника задержали.

Согласно материалам дела, сельчанин распивал спиртное с 65-летним двоюродным братом, пришедшим к нему в гости. Во время застолья родственники поссорились. Осыпав друг друга оскорблениями, мужчины вступили в схватку.

Хозяин дома повалил гостя на пол и несколько раз ударил кулаками. Затем агрессор схватил нож и 5 раз вонзил его в грудь и спину брата.

«После совершения преступления злоумышленник перенес тело жертвы в другую комнату и лег спать», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Проснувшись на следующий день, мужчина увидел, что брат мертв, и побежал к соседке. Та вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

«Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, закрепляют доказательственную базу. Нож изъяли во время осмотра места происшествия. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.