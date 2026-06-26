Директора фирмы обвинили в плохом ремонте кровли интерната в Мокшане

Криминал

Директора фирмы обвинили в плохом ремонте кровли интерната в Мокшане
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49-летнюю жительницу Пензы, директора фирмы, обвинили в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Речь идет о ремонте кровли детского дома-интерната в Мокшане (сейчас это центр социального обслуживания и реабилитации детей и молодежи «Росток»).

По версии следствия, женщина контролировала работы в учреждении и позволила подрядчику применить непроектные решения при ремонте кровли. Пензячка не приняла мер к устранению недостатков.

В результате кровля здания имеет множество дефектов. По заключению экспертов, они опасны для жизни и здоровья воспитанников.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мокшанский районный суд», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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